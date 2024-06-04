إنتاج الكويت «غير النفطي» يسجل أقوى نمو منذ 4 سنوات

شهد القطاع الخاص غير النفطي في الكويت زيادات حادة ومتسارعة في الأعمال الجديدة والإنتاج، في شهر مايو، وسجل أعلى مستوى له منذ أعوام.

وبحسب وسائل إعلام محلية، “أظهرت القراءة الرئيسية أن مؤشر مديري المشتريات (PMI) الرئيسي للكويت التابع لـ “ستاندرد آند بورز غلوبال” سجل 52.4 في شهر مايو، مرتفعاً بذلك عن 51.5 سجلها في شهر أبريل، مما يشير إلى تحسن ظروف الأعمال في القطاع الخاص غير المنتج للنفط للشهر السادس توالياً”.

وأشارت بيانات شهر مايو، إلى “توسع حاد في الطلبات الجديدة، وكان معدل النمو هو الأكثر حدة منذ بدء الدراسة في شهر سبتمبر 2018، باستثناء الانتعاش الذي شهده شهرا يونيو ويوليو 2020، بعد تخفيف القيود المرتبطة بوباء كورونا، كما زادت طلبات التصدير الجديدة بوتيرة أسرع، في منتصف الربع الثاني من العام”.

ووفق البيانات، “شهد النشاط التجاري وضعاً مماثلاً، حيث ارتفع أيضاً بوتيرة حادة ومتسارعة في شهر مايو، وبهذا يكون الإنتاج قد ارتفع في كل شهر من الأشهر الـ16 الماضية”.