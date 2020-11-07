إنتاج النفط الليبي يتجاوز المليون برميل يوميًا

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم السبت، عن تمكنها من رفع معدلات الإنتاج إلى 1036035 برميل نفط في اليوم.

وأوضحت المؤسسة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن “الفضل يعود في ذلك لله اولاً ثم للعاملين بقطاع النفط بمختلف مناطق ليبيا، والذين تمكنوا من تحقيق هذه الإنجازات الكبيرة، والتي لم تكن لتتحقق لولا تكاثفهم، وجهودهم الاستثنائية التي بُذلت في ظروف صعبة للغاية، وخاصة الظروف المالية الحالية التي يمرّ بها القطاع”.

ونوهت المؤسسة الوطنية للنفط إلى أنها تواجه صعوبات مالية جمّة وشح كبير في ميزانياتها، أدى لتراكم الديون على شركات القطاع وتأخر كبير لمرتبات شركاتها الخدمية.

وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط أنه ربما لن تكون قادرة على المحافظة على مستويات الإنتاج الحالية بل من الممكن انخفاضه أو إيقافه بالكامل في ظل تلكؤ بعض الجهات وعرقلتها لجهود المؤسسة لزيادة الإنتاج والنهوض باقتصاد الوطن من جديد، بحسب مؤسسة النفط.