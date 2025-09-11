إنتاج النفط في «أوبك» يتجاوز المستهدف.. كازاخستان والعراق في الصدارة

كشف تقرير لوكالة الطاقة الدولية عن تجاوز كازاخستان والعراق حصص الإنتاج المقررة ضمن اتفاقية “أوبك+” خلال أغسطس الماضي، رغم القيود الطوعية المفروضة على الدول المشاركة.

وأظهرت البيانات أن كازاخستان تجاوزت حصتها بمقدار 240 ألف برميل يوميًا، بينما سجل العراق تجاوزًا أكبر بمقدار 510 آلاف برميل يوميًا. بالمقابل، حافظت روسيا على إنتاجها تقريبًا ضمن المستوى المستهدف، حيث تجاوز الإنتاج المستهدف بمقدار 20 ألف برميل يوميًا فقط.

وبحسب التقرير، سجلت المملكة العربية السعودية إنتاجًا قدره 9.69 مليون برميل يوميًا، أقل بمقدار 70 ألف برميل عن المستوى المسموح به، بينما أنتجت الجزائر 920 ألف برميل يوميًا، أي أقل بـ 30 ألف برميل عن المستوى المستهدف.

من جانب آخر، تجاوزت الإمارات القيود بمقدار 170 ألف برميل يوميًا (إنتاج 3.43 مليون برميل)، والكويت بمقدار 190 ألف برميل يوميًا (إنتاج 2.68 مليون برميل)، وعمان بمقدار 10 آلاف برميل يوميًا (إنتاج 800 ألف برميل).

وبحسب تقديرات وكالة الطاقة الدولية، بلغ إجمالي إنتاج الدول الثماني المشاركة في “أوبك+” والتي تلتزم بقيود طوعية 33.12 مليون برميل يوميًا في أغسطس، بزيادة قدرها 140 ألف برميل يوميًا مقارنة بشهر يوليو الماضي.

وعلى مستوى المجموعة ككل، تجاوزت دول “أوبك+” المشاركة في اتفاق الحد من الإنتاج المستوى المتفق عليه بمقدار 870 ألف برميل يوميًا خلال أغسطس، بعد زيادة إنتاجها بمقدار 110 آلاف برميل يوميًا مقارنة بشهر يوليو، ليصل إجمالي الإنتاج إلى 36.38 مليون برميل يوميًا.

وفيما يخص روسيا، خفضت إنتاجها النفطي في أغسطس مقارنة بالشهر السابق بمقدار 30 ألف برميل يوميًا، ليصل إلى 9.28 مليون برميل يوميًا، مع التزام شبه كامل بالمستويات المستهدفة.

من جهة أخرى، رفعت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط خلال العام الجاري إلى 740 ألف برميل يوميًا، متوقعة أن يصل الطلب العالمي إلى 103.87 مليون برميل يوميًا بنهاية 2025، في ظل استمرار تقلبات الأسواق النفطية.