إنتاج النفط.. ملف رئيسي على طاولة «وليامز» و «الدبيبة»

أكدت المستشارة الأممية ستيفاني وليامز لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة على ضرورة الامتناع عن تسييس إنتاج النفط مع ضمان الإدارة الفعالة والشفافة والتوزيع العادل للإيرادات ذات الصلة.

وأوضحت وليامز في تغريدة عبر تويتر، أنّها أطلعت الدبيبة، خلال لقائها به رفقة المبعوث الأممي بالإنابة رايزدن زنينغا، على نتائج المشاورات التي عُقدت في القاهرة في الفترة من 13 إلى 18 أبريل مع لجنة المسار الدستوري المشكلة من مجلسا النواب والأعلى للدولة.

وذكرت وليامز أنّ هدف اللجنة هو الوصول إلى إطار دستوري توافقي لإجراء الانتخابات الوطنية في أقرب وقت ممكن، مشيرة إلى ضرورة ضمان وجود جداول زمنية واضحة للانتخابات الوطنية.

وأكدت المستشارة الأممية أهمية الحفاظ على الهدوء على الأرض، وضمان دفع الرواتب لكل الليبيين، بغض النظر عن الانتماء السياسي أو التنظيمي.