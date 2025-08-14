إنتاج النفط نفطياً يومياً يفوق 1.37 مليون برميل و2.53 مليار متر مكعب غاز

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن إنتاج ليبيا خلال الـ 24 ساعة الماضية، بتاريخ 14 أغسطس 2025، بلغ: 1,377,045 برميلاً من النفط الخام، و51,552 برميلاً من المكثفات، إلى جانب 2.530 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي.

وتُعد ليبيا من أبرز دول إفريقيا في إنتاج النفط والغاز، حيث يشكل النفط والغاز العمود الفقري للاقتصاد الوطني، إذ يعتمد على صادراتهما الجزء الأكبر من الإيرادات العامة.

وتشرف المؤسسة الوطنية للنفط على إدارة وتشغيل الحقول والموانئ النفطية والغازية في البلاد، مع متابعة معدلات الإنتاج اليومية لضمان استقرار الإمدادات.

وتشهد ليبيا منذ سنوات جهودًا مكثفة لاستعادة وزيادة الإنتاج بعد فترات من التوترات الأمنية والسياسية التي أثرت على بعض المنشآت النفطية.

ويأتي الإعلان عن معدلات الإنتاج اليومية ضمن استراتيجية المؤسسة لتعزيز الشفافية وتحقيق استقرار السوق المحلي والدولي، مع التركيز على تطوير البنية التحتية للصناعة النفطية والغازية واستقطاب الاستثمارات.

هذا الاستقرار في الإنتاج يعكس قدرة ليبيا على الحفاظ على دورها المهم كمورد رئيسي للطاقة في المنطقة، رغم التحديات الأمنية والسياسية، ويؤكد التزامها بالمحافظة على حقوق المستهلكين والمستثمرين على حد سواء.