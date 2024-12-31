إنتاج النفط يتجاوز المعدل المحدد للعام 2024 بأكثر من 17 ألف برميل

نشرت المؤسسة الوطنية للنفط العام 2024، بيانا تحدثت فيه “عما حققته من نجاحات في تحدٍ صعب للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وعلى رأسها ما تم تحقيقه على مستوى زيادة الإنتاج، الذي تجاوز المعدل المعلن عنه في خطتها لهذا العام”.

وقال البيان: “ها هو إنتاج النفط خلال الأربعة وعشرون ساعة الماضية لتاريخ اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 يسجل زيادة بقيمة بلغت أكثر من 17 ألف برميل ( سبعة عشر ألف برميل ) عن المعدل المطلوب والمحدد بقيمة 1.400.000 (مليون وأربعمائة ألف برميل)، لتسجل مؤشرات إنتاج النفط الخام فقط 1,417,382 برميل، وإنتاج النفط والمكثفات بمعدل 1,469,446 برميل”.

وأضاف بيان المؤسسة: “بهذه المناسبة يطيب لرئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، أن يتقدموا بالتحية والإكبار لمن كانوا المحرك الرئيس لهذا النجاح الباهر، أولئك المكافحين على منصات الإنتاج ليل نهار وكل الزملاء في المواقع المكملة لمواقع الإنتاج والتصدير”.