لأول مرة منذ شهرين.. إنتاج النفط يرتفع لأكثر من مليون برميل يومياً

أدى التوصل إلى اتفاق لحل أزمة المصرف المركزي إلى عودة إنتاج النفط في الحقول النفطية، ليتجاوز المليون برميل يومياً للمرة الأولى خلال شهرين.

جاء ذلك في تقرير نشرته وكالة بلومبيرغ، وأكدت أن “إنتاج النفط الليبي ارتفع إلى أكثر من مليون برميل يومياً لأول مرة منذ شهرين، بعد حل الأزمة السياسية الأخيرة، التي حدت من الإنتاج والصادرات في الدولة العضو بمنظمة الأقطار المصدرة للبترول “أوبك””.

ووفقا للتقرير، “بلغ إنتاج ليبيا 1.067 مليون برميل، الأحد، بعد رفع حالة القوة القاهرة عن الحقول في المنطقة الشرقية في 3 أكتوبر، وفقاً “لشخصين مطلعين على الوضع، طلبا عدم الكشف عن هويتيهما لأن المعلومات ليست عامة”.

وأضاف التقرير، “سيضيف رفع الإنتاج إمدادات إلى سوق تعاني من ضعف الطلب، بينما تعتزم منظمة “أوبك” بدء تخفيف قيود الإنتاج تدريجياً بدءاً من وقت لاحق هذا العام. رغم ذلك، ارتفعت أسعار النفط ،الإثنين، نتيجة مخاوف التجار من أن يتسبب تصاعد الصراع في الشرق الأوسط في اضطراب بالإمدادات، صعد سعر برنت في لندن 11% خلال الأسبوع الماضي، ليُتداول بنحو 80 دولاراً للبرميل”.

عادة ما تنتج ليبيا ما يزيد عن 1.2 مليون برميل يومياً، لكن هذا الحجم انخفض إلى أقل من 450 ألف برميل يومياً، بسبب الازمة السياسية التي رافقت أزمة المصرف المركزي.