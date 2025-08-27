إنتاج «تورخا» في مصر.. مصر وتركيا توقعان اتفاقاً يزيد مخاوف إسرائيل

وقعت مصر وتركيا اتفاقية استراتيجية لإنتاج الطائرة المسيرة من نوع “تورخا” (VTOL-UAV) محليًا في مصر، في خطوة وصفت بأنها تعزيز ملموس للتعاون الصناعي والدفاعي بين البلدين، وأثارت مخاوف إسرائيلية من تصاعد القدرات العسكرية الإقليمية.

وجاء توقيع الاتفاقية بين الهيئة العربية للتصنيع، المؤسسة الاقتصادية التابعة لوزارة الإنتاج الحربي المصرية، وشركة هافيلسان التركية المتخصصة في الصناعات الدفاعية والطائرات المسيرة، ضمن خطة الهيئة لتعميق التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا المتقدمة، بما يتماشى مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

وأكد اللواء مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة، أن الاتفاقية تعد خطوة حاسمة لتوطين أحدث التقنيات الدفاعية في مصنع قادر للصناعات المتقدمة، مع التركيز على تلبية احتياجات السوق المحلية وفتح أسواق تصديرية في إفريقيا والمنطقة العربية.

وأوضحت هافيلسان التركية تقديرها للشراكة مع الهيئة المصرية، مشيدة بقدرات مصنع قادر، ومؤكدة رغبتها في توسيع التعاون لاحقًا في مجالات صناعية ودفاعية أخرى.

فيما وصف السفير التركي بالقاهرة، صالح موطلو شن، الاتفاقية بأنها “نعمة لتعزيز التعاون الصناعي والدفاعي بين مصر وتركيا”، معلنًا بدء عملية إنتاج الطائرات المسيرة في مصر.

وتعد الطائرة “تورخا” من الطائرات بدون طيار ذات الإقلاع والهبوط العمودي، وتتميز بقدرتها على العمل في بيئات معقدة، مزودة بأنظمة ذكاء اصطناعي لتحليل البيانات في الوقت الفعلي، ما يجعلها مثالية لمهام الاستطلاع والمراقبة، مراقبة الحدود، وجمع المعلومات الاستخبارية، إضافة إلى المهام العسكرية والأمنية الأخرى.

ويأتي هذا الاتفاق بعد تحسن كبير في العلاقات بين مصر وتركيا منذ 2023، وبعد زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للقاهرة في فبراير 2024، حيث تم توقيع عدة اتفاقيات تعاون اقتصادي وعسكري مع الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويُعد إنتاج طائرة “تورخا” امتدادًا لهذا التقارب، بعد اتفاق سابق في مارس لإنتاج مركبات برية غير مأهولة (UGVs) بين هافيلسان ومصنع قادر.

وتعد شركة هافيلسان من الشركات الرائدة في تركيا في مجال الطائرات والمركبات المسيرة، بما في ذلك طائرة “باها” والمركبة البرية “براكان”، وتتميز بتقنيات متقدمة في أنظمة القيادة والتحكم، ما يجعل الشراكة مع مصر خطوة استراتيجية لتعزيز القدرات الدفاعية والأمنية الإقليمية.

مصر: عفو رئاسي عن عدد من السجناء بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر

أعلنت الحكومة المصرية، اليوم الأربعاء، موافقتها على مشروع قرار رئاسي يقضي بالعفو عن عدد من المحكوم عليهم، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة في السادس من أكتوبر، الذي يوافق ذكرى نصر أكتوبر 1973.

وقال مجلس الوزراء في بيان رسمي إن القرار يأتي في إطار تقليد رئاسي متبع في المناسبات الوطنية والدينية الهامة، وحرص الدولة على إتاحة الفرصة لإعادة دمج المشمولين بالعفو في المجتمع.

وأشار البيان إلى أن القرار سيُطبق وفقًا لضوابط ومعايير قانونية دقيقة، وبعد مراجعة ملفات النزلاء من قبل الأجهزة المختصة في وزارة الداخلية، لضمان عدم المساس بالأمن العام.