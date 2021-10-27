إنتاج خام السدرة يهوي تحت تأثير تهالك التسهيلات السطحية

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، عن إنخفاض إنتاجها من خام السدرة بحوالي 72% من الطاقة المتاحة يوميا.

وأعربت المؤسسة في بيان، مساء اليوم الأربعاء، عن أسفها لما آلت اليه البنية التحتية في قطاع النفط من تقادم وتهالك، بحسب البيان.

وفي هذا الصدد علق، رئيس مجلس الإدارة بالمؤسسة مصطفى صنع الله قائلاً: “اليوم تتعاظم المخاطر لدرجة كبيرة وقد فقدنا حوالي 208 ألف برميل يوميا من الطاقة المتاحة 285 ألف برميل يوميا ونتوقع أن يستمر الانخفاض لمدة عشرة أيام مما يُفقد الخزانة العامة حوالي 177 مليون دولار وبحيث يتجاوز إجمالي الفاقد منذ بداية العام المليار دولار”.

وأضاف صنع الله: “تبين لنا منذ أعوام مضت وخلال تعاملنا مع التسربات، أننا نحتاج إلى تخصيص ميزانيات بصورة عاجلة لإعادة بناء البنية التحتية المتهالكة،، وقد خاطبنا الحكومات المتعاقبة كما وزارة النفط والغاز حاليا وأبلغناهم من أن السبيل الوحيد للمحافظة على استمرار الإنتاج الحالي 285 ألف برميل يوميا وزيادة القدرة المتاحة والمقدرة بحوالي 40 ألف برميل يوميا لتصل إلى 325 ألف برميل في اليوم إنما تسييل الميزانيات المقترحة في مواعيدها المقررة إلا أننا وبالرغم من إيضاح الموقف بكافة أبعاده وتداعياته على الإنتاج والإيرادات لم نستلم درهم واحد”.

وأردف صنع الله: “إن التسرب كبير في خط الأنابيب 30 بوصة من الظهرة إلى السدرة (نقطة كم: 37 كم) وقد أعلنت غرفة التحكم بشركة الواحة للنفط اكتشاف هبوط مفاجئ في الضغوط مما يعني أن التمزق كبير وبالتالي أعطيت التعليمات لإغلاق خط الأنابيب حتى نُجري التقييم المناسب وننجر أعمال الصيانة الطارئة”.

وتابع: “نعول على الحكومة لإعطائنا الأولوية لبناء البنية التحتية المتهالكة وسداد المديونية المتراكمة منذ أعوام عوضاً عن تأجيل تسييلها”.

واستطرد صنع الله: “إن تقليص الميزانيات أو تأجليها سبب خسائر جسيمة وإن الحفاظ على مقدرات البلاد النفطية أولويه مطلقة،، ومع أن تعطل الميزانيات قد فاقمت من الصعوبات التي تواجهنا، إلا أن فرق العمل بالشركات المشغلة تعمل ليل نهار للحد من استمرار التسريبات، وبهذه المناسبة لا يفوتني إلا أن اتقدم بالشكر والامتنان للعاملين بشركة الواحة للنفط ولكل المستخدمين في حقول النفط البرية والبحرية كما في الموانئ النفطية”.

هذا ونوهت المؤسسة الوطنية للنفط إلى أنها ستواصل القيام بدورها الفني وغير السياسي دون كلل أو ملل وستعمل بروح الفريق الواحد مع كافة دوائر اتخاذ القرار في البلاد وحثها على دعم قطاع النفط الوطني، ودعت حكومة الوحدة الوطنية إلى الوقوف بجانب هذا القطاع الذي يئن تحت وطأة تهالك التسهيلات السطحية، وفقاً للمؤسسة.