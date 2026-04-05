إنتاج ضخم وتكنولوجيا متقدمة.. الجزائر تحقق نقلة نوعية في «التعدين»

أعلن المكتب الإعلامي لوزارة الطاقة الجزائرية، بالتعاون مع شركة سوناريم وتيرامين الأسترالية، أن مشروع منجم تالة حمزة في وادي أميزور بولاية بجاية أصبح رسميًا واحدًا من أكبر مشروعات التعدين في أفريقيا، مع إطلاق الإنتاج التجاري في مارس 2026.

وأوضحت الوزارة أن المنجم يمتلك احتياطيات إجمالية تبلغ 54 مليون طن، منها 34 مليون طن قابلة للاستخراج، بمزيج معدني غني يتألف من 78% زنك و22% رصاص، مع إنتاج سنوي متوقع يصل إلى 170 ألف طن. وأكدت أن هذه الأرقام تجعل الجزائر مباشرة ضمن قائمة أكبر 10 منتجين عالميًا، ما يمنحها موقعًا قياديًا في سوق المعادن الاستراتيجية.

وأشار المدير العام لشركة سوناريم إلى أن المشروع يعتمد على شراكة استراتيجية مع شركة “تيرامين” الأسترالية، بحصص تبلغ 51% للجزائر و49% للشريك الأجنبي، وباستثمارات إجمالية تصل إلى 471 مليون دولار، مع توقعات بإيرادات سنوية كبيرة تساهم في تنويع الاقتصاد الوطني بعيدًا عن المحروقات وتعزز من دور قطاع التعدين كمحرك للنمو المستدام.

وأكدت شركة تيرامين أستراليا أن منجم تالة حمزة انضم إلى قائمة أكبر مناجم الزنك والرصاص عالميًا، إلى جانب مناجم بارزة مثل “رامبورا أغوتشا” في الهند، و”ريد دوغ” في الولايات المتحدة، و”سينتشري” و”ماونت إيزا” و”ماك آرثر ريفر” في أستراليا، و”أنتامينا” في بيرو، ما يضع الجزائر على خريطة التعدين العالمي.

ولفتت الوزارة إلى أن الطلب العالمي على الزنك يتوقع أن يرتفع بشكل كبير خلال السنوات المقبلة، مع توسع مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وأنظمة تخزين الكهرباء، ما يعزز من أهمية منجم تالة حمزة كرافد استراتيجي يدعم التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة.

وأوضح المسؤولون في وزارة الطاقة الجزائرية أن الزنك والرصاص من المعادن الحيوية، حيث يُستخدم الزنك لحماية الصلب من التآكل وصناعة الألواح الشمسية وتوربينات الرياح وأنظمة التخزين، بينما يُستخدم الرصاص في البطاريات والتقنيات الحديثة للطاقة، ما يجعل إنتاج الجزائر محوريًا في سلسلة الصناعات الاستراتيجية العالمية.

واعتبرت الوزارة أن منجم تالة حمزة يمثل نموذجًا لدولة عربية تستفيد من مواردها الطبيعية لتحقيق مكانة قيادية في الأسواق العالمية، ويؤكد قدرة الجزائر على المنافسة عالمياً كمورد استراتيجي ومعزز للتنمية الاقتصادية المستدامة.

منجم تالة حمزة – واد أميزور : شراكة استراتيجية مع الخبرة الأسترالية تفتح آفاقًا جديدة للتنمية المنجمية في الجزائر :



إليكم أبرز ما يتعلق بالشراكة الأسترالية :

تمتلك Terramin حصة 49% في الشركة المشغِّلة Western Mediterranean Zinc Spa (WMZ) أو Bejaia Zinc & Lead Spa، بينما تمتلك…