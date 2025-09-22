إنتاج 1.4 مليون برميل نفط و2.56 مليار قدم مكعب غاز خلال 24 ساعة

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط عن معدلات الإنتاج خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث بلغ إنتاج النفط الخام 1,396,147 برميل، بينما سجل إنتاج المكثفات 52,806 برميل، كما بلغ إنتاج الغاز 2.562 مليار قدم مكعب.

هذا وتشكل ليبيا واحدة من أبرز الدول المنتجة للنفط في أفريقيا، حيث يعتمد اقتصادها بشكل كبير على قطاع الطاقة، خصوصًا النفط والغاز. معدلات الإنتاج اليومية تعد مؤشراً أساسياً على قدرة البلاد على تلبية الطلب المحلي وتصدير الفائض للأسواق العالمية.

وتأتي هذه الأرقام في سياق سعي المؤسسة الوطنية للنفط لتعزيز الثقة بين المستثمرين المحليين والدوليين، وضمان استقرار السوق الليبية في ظل تقلبات الأسعار العالمية والتحديات اللوجستية.