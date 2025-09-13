إنتاج 4100 برميل يومياً.. «الواحة» تنجح في حفر بئر نفط جديد

أعلنت شركة الواحة للنفط عن نجاحها في استكمال حفر البئر الأفقي الجديد (ك222) بمحطة الدفة، حيث أظهرت الاختبارات الأولية قدرة إنتاجية تقارب 4100 برميل من النفط الخام يومياً.

وأكدت الشركة أن هذا الإنجاز تحقق باستخدام تقنيات حديثة في مجال حفر الآبار الأفقية، وذلك في إطار خطط المؤسسة الوطنية للنفط الرامية إلى رفع معدلات الإنتاج وتعزيز كفاءة عمليات الاستكشاف والإنتاج.

هذل وتعدّ الآبار الأفقية من أحدث التقنيات في صناعة النفط، إذ تتيح ملامسة أكبر للمكمن وزيادة معدلات الإنتاج مقارنة بالآبار التقليدية.

ونجاح بئر الواحة الجديد بإنتاجية 4100 برميل يومياً يعزز جهود المؤسسة الوطنية للنفط لرفع الإنتاج، ويعطي دفعة لتعويض تراجع الحقول القديمة، رغم استمرار تحديات البنية التحتية والأوضاع الأمنية.