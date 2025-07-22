«إنتربول طرابلس» ينفذ عملية أمنية نوعية في مصراتة

نفّذ مكتب الشرطة الدولية “إنتربول طرابلس”، عملية أمنية ميدانية نوعية تحت اسم “نبتون – الإصدار السابع”، وذلك بتعليمات من وزير الداخلية المكلّف، وبإشراف مباشر من إدارة مكافحة الإرهاب بمنظمة الإنتربول، وبمشاركة عدد من الأجهزة الأمنية الليبية ذات العلاقة.

وشملت العملية تنفيذ إجراءات أمنية دقيقة في ميناء ومطار مصراتة، من بينها عمليات تفتيش موسعة، وتدقيق شامل في جوازات السفر، ووثائق المركبات والسفن، باستخدام تقنيات وأنظمة إلكترونية متطورة لفحص الأسماء والبيانات الشخصية.

وأسفرت العملية عن نتائج إيجابية مهمة، عكست فاعلية الإجراءات المتبعة، ومستوى التنسيق العالي بين مختلف الجهات الأمنية والجمركية المشاركة في مصراتة.

وأكد فريق إنتربول طرابلس أن النجاح المحقق يعود إلى درجة عالية من التعاون والتنظيم الميداني، مما مكّن الفرق الأمنية من تنفيذ المهام المكلفة بكفاءة وانضباط.

وتأتي هذه العملية ضمن جهود وزارة الداخلية لتعزيز أمن المنافذ الليبية، ومواجهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، في إطار التعاون المستمر مع منظمة الإنتربول الدولية، بما يدعم الاستقرار الأمني في البلاد ويرفع من مستوى الجاهزية الأمنية على الصعيدين الوطني والدولي.