«إنترفيجن» منصة عالمية للحوار الثقافي.. «دوك فوك» يتصدر النجوم في موسكو

أعلن عضو لجنة التحكيم الروسية إيغور ماتفيينكو فوز الفنان الفيتنامي دوك فوك بلقب مسابقة “إنترفيجن” الدولية للموسيقى لعام 2025، خلال الحفل الختامي الذي أُقيم على مسرح “لايف أرينا” في موسكو. وقال ماتفيينكو أثناء إعلان النتائج: “فاز دوك فوك، من فيتنام”.

وشهدت المسابقة مشاركة متسابقين من مختلف دول العالم، في حدث موسيقي عالمي يعكس التنوع الثقافي والإبداع الفني لكل دولة، وتهدف مسابقة “إنترفيجن” إلى أن تكون منصة للحوار الثقافي المفتوح، حيث يعبر المشاركون من خلال فنهم عن القيم الروحية والأخلاقية لشعوبهم، بينما يتيح المهرجان للجمهور فرصة الانغماس في التراث الثقافي والتقاليد والإبداع الفريد لكل دولة.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع مرسومًا يقضي بإقامة المسابقة في موسكو ومنطقة موسكو لعام 2025، مؤكداً أن روسيا تفتخر بأن تصبح مركز جذب للمواهب من جميع أنحاء العالم.

وأكدت مقدمة حفل النسخة الحالية، أيدا غاريفولينا، أن المملكة العربية السعودية ستستضيف فعاليات المسابقة في 2026، موضحة: “يسرنا أن نعلن عن استعداد المملكة لاستضافة المسابقة الدولية الموسيقية في العام المقبل”.

وتميز الحفل النهائي بأجواء احتفالية فنية، حيث تفاعل الجمهور مع عروض المتسابقين، وأكدت لجنة التحكيم أن اختيار الفائز جاء وفق معايير دقيقة تراعي الأصالة والإبداع الموسيقي والتعبير الفني الراقي، ما يجعل فوز دوك فوك خطوة بارزة في مسيرته الفنية ورفعًا للتراث الموسيقي الفيتنامي على الساحة العالمية.