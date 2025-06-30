إنتر ميامي ينهار أمام عاصفة باريس سان جيرمان الرباعية!

حقق باريس سان جيرمان فوزاً كبيراً على إنتر ميامي بأربعة أهداف دون رد، في لقاء جمع الفريقين ضمن دور الـ16 لكأس العالم للأندية، ليحجز النادي الفرنسي بطاقة العبور إلى ربع النهائي.

تقدم باريس منذ الدقيقة السادسة بهدف من رأسية جواو نيفيز الذي أضاف هدفه الثاني في الدقيقة 39، قبل أن يسجل توماس أفيليس هدفاً بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 44، واختتم أشرف حكيمي التسجيل في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

شهد الشوط الثاني محاولات عديدة من الطرفين، بيد أن النتيجة لم تتغير، رغم مشاركة ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي طوال المباراة، الذي لم يتمكن من تفادي الهزيمة الثقيلة لفريقه.

ويواجه باريس سان جيرمان في ربع النهائي الفائز من مواجهة فلامنغو البرازيلي وبايرن ميونخ الألماني.

وعقب المباراة، أكد ميسي في تصريحاته لشبكة “دي إسبورتس” على قوة فريق باريس سان جيرمان، مشيداً بأداء فريقه الذي وصفه بالمشرف، معبراً عن أسفه لعدم الحفاظ على تقدم فريقه أمام بالميراس في المباراة السابقة، والتي أثرت على مشوارهم في البطولة.

واختتم ميسي حديثه معبراً عن امتنانه لعلاقاته مع زملائه السابقين في باريس سان جيرمان، وحفاظه على ذكريات جميلة من فترته معهم.

PSG put FOUR goals on the board in the first half vs. Inter Miami 😳 pic.twitter.com/RRT1KopuQb — DAZN Football (@DAZNFootball) June 29, 2025

¡A la colección! 🤝🏻



Hakimi fue a buscar a Messi al terminar el partido y le pidió intercambiar camisetas pic.twitter.com/PsOJ3TglQD — ESPN.com.mx (@ESPNmx) June 29, 2025