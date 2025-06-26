إنتر ميامي يُغدق على ميسي.. الراتب الأعلى في تاريخ الدوري الأمريكي

واصل ليونيل ميسي تصدره لقائمة أعلى اللاعبين أجراً في الدوري الأميركي لكرة القدم (MLS) لعام 2025، بحسب تقرير الرواتب السنوي الصادر حديثاً، متقدماً بفارق كبير عن بقية نجوم المسابقة.

قائد نادي إنتر ميامي يتقاضى راتباً سنوياً يبلغ 20.4 مليون دولار، متفوقاً بفارق يزيد عن 5 ملايين دولار على الإيطالي لورنزو إنسيني، نجم تورنتو إف سي، الذي جاء في المركز الثاني براتب قدره 15.4 مليون دولار.

قائمة أعلى 10 لاعبين أجراً في MLS لعام 2025:

ليونيل ميسي (إنتر ميامي): 20,446,667 دولار

لورنزو إنسيني (تورنتو إف سي): 15,400,000 دولار

سيرجيو بوسكيتس (إنتر ميامي): 8,774,996 دولار

ميغيل ألميرون (أتلانتا يونايتد): 7,871,000 دولار

تشوكي لوزانو (سان دييغو إف سي): 7,633,333 دولار

فيديريكو بيرنارديسكي (تورنتو إف سي): 6,295,381 دولار

إيميل فورسبيرغ (نيويورك ريد بولز): 6,035,625 دولار

جوردي ألبا (إنتر ميامي): 6,000,000 دولار

ريكي بويغ (لوس أنجلوس غالاكسي): 5,779,688 دولار

جوناثان بامبا (شيكاغو فاير): 5,581,806 دولار

تعكس هذه الأرقام الطفرة الاقتصادية التي يشهدها الدوري الأميركي، والذي بات قادراً على جذب نجوم عالميين برواتب تقترب من تلك التي تُمنح في الدوريات الأوروبية الكبرى.

وينتظر من ميسي ورفاقه تقديم مستويات موازية لهذه الأجور، لا سيما أن “البرغوث” الأرجنتيني نجح مؤخراً في قيادة إنتر ميامي إلى دور الـ16 من كأس العالم للأندية 2025، حيث يواجه فريقه السابق باريس سان جيرمان بطل أوروبا، في مواجهة مرتقبة.