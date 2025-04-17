إنتر ميلان يتأهل إلى نصف النهائي ويضرب موعدًا مع برشلونة في أمسية أوروبية منتظرة

في ليلة من ليالي المجد والإثارة، كتب إنتر ميلان فصلاً جديدًا في تاريخه الأوروبي، بعد أن حسم بطاقة العبور إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بتعادل مثير 2-2 أمام بايرن ميونخ على أرضية ملعب جوزيبي مياتزا، وسط أجواء مشحونة بالحماس، والأنفاس المحبوسة من الدقيقة الأولى وحتى صافرة الختام.

كان اللقاء ملحمة كروية بكل تفاصيلها، البايرن دخل المواجهة بكل ثقله، مدفوعًا برغبة العودة، فيما لعب إنتر بعقلية ناضجة وشخصية أوروبية راسخة، عارفًا تمامًا ما الذي يعنيه أن تخوض مباراة مصيرية أمام خصم من حجم العملاق البافاري.

بين توهج الحناجر في المدرجات، وهدير الكرة على أرض الملعب، تمايلت المواجهة بين شد وجذب، بين هجمات بافارية شرسة، وردود إيطالية دقيقة، قُدمت خلالها كرة قدم على أعلى مستوى، حيث امتزجت التكتيكات بالموهبة، والقتال بالأناقة.

إنتر لم يكن يبحث فقط عن التعادل، بل لعب من أجل التأكيد، بثقة وثبات، قرأ مجريات اللقاء بذكاء، امتص ضغط الضيوف، وفرض شخصيته حين تطلب الأمر ذلك. وبينما كان البايرن يحاول قلب الطاولة، كان النيراتزوري يُغلق الأبواب، ويفتح نوافذ الفرح لجماهيره.

وحين أطلق الحكم صافرة النهاية، انفجرت مدرجات جوزيبي مياتزا بأهازيج الانتصار، وعمّت فرحة عارمة كأنها تحكي قصة مدينة بأكملها كانت تنتظر هذه اللحظة منذ زمن.

بهذا التأهل، يضرب إنتر موعدًا مرتقبًا في نصف النهائي مع برشلونة، في مواجهة كلاسيكية يتلهف لها عشاق اللعبة، حيث التاريخ والحاضر يتقاطعان في موقعة تُعد بالكثير من المتعة والتشويق.

إنتر، هذا الفريق الذي لا يهاب الكبار، بات اليوم على بعد خطوة واحدة من الحلم الأوروبي الكبير، والرحلة مستمرة.