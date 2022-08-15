إنجاح المصالحة الوطنية.. محور لقاء «المنفي» بوفد قبيلة المقارحة

استقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الاثنين، بديوان المجلس في طرابلس، وفداً من وجهاء وأعيان قبيلة المقارحة.

وأفاد المكتب الإعلامي بالمجلس، بأن اللقاء بحث ملف المصالحة الوطنية وتحقيق الاستقرار في كل مناطق ليبيا.

وأشاد الوجهاء والأعيان بدور رئيس المجلس، ومساهمته في الإفراج عن عدد من السجناء، الصادرة في حقهم أحكام قضائية، بالتنسيق مع وزارة العدل، وطالبوه الاستمرار في هذه المبادرة، لإنجاح مشروع المصالحة، التي تهدف إلى لم شمل الليبيين، مجددين دعمهم للمجلس الرئاسي حتى يتمكن من إنجاز هذا المشروع الوطني.