إنجاز إداري جديد.. ليبيا تستعيد حضورها في «منظمة الإدارة العامة الإفريقية»

حققت ليبيا إنجازًا جديدًا على المستوى الإقليمي بفوزها بعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة الأفريقية للإدارة العامة (CAFRAD)، ممثلةً لإقليم شمال أفريقيا للفترة من 2026 إلى 2029.

وجاء انتخاب ليبيا خلال أعمال الدورة الحادية والستين للمجلس الإداري للمنظمة، التي عُقدت في العاصمة المغربية الرباط يومي 14 و15 يوليو 2026، بمشاركة وزراء ورؤساء وفود الدول الأعضاء، وبحضور وزير الخدمة المدنية عبدالمنعم إبراهيم صالح.

وأكدت وزارة الخدمة المدنية أن هذا الإنجاز يأتي في إطار الدعم الذي يقدمه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة للوزارة، بهدف تعزيز حضور ليبيا على المستويين الإقليمي والدولي، وتوسيع مشاركتها في المنظمات المتخصصة.

ويمثل هذا الفوز عودة ليبيا إلى عضوية المجلس التنفيذي للمنظمة الأفريقية للإدارة العامة بعد غياب استمر 12 عامًا، إذ كانت آخر مشاركة لها في المجلس خلال الفترة من 2012 إلى 2014.

وتعكس هذه العودة استعادة ليبيا لدورها داخل المنظمات الإقليمية المعنية بتطوير الإدارة العامة، كما تفتح المجال أمامها للمشاركة في صياغة توجهات المنظمة وبرامجها المستقبلية.

ومن خلال عضويتها الجديدة، ستتمكن ليبيا من تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع الدول الأفريقية في عدد من المجالات، أبرزها الإصلاح الإداري، وبناء القدرات المؤسسية، والتحول الرقمي، وتطوير منظومة الخدمة المدنية.

كما ستسهم العضوية في دعم جهود تحديث الإدارة العامة الليبية، ورفع كفاءة الأداء الحكومي، والاستفادة من التجارب الأفريقية والدولية في تطوير المؤسسات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتعد المنظمة الأفريقية للإدارة العامة (CAFRAD) من المؤسسات الإقليمية التي تعمل على دعم تطوير الإدارة العامة في القارة الأفريقية، وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في مجالات الحوكمة وبناء المؤسسات.