إنجاز بحثي يعزز مكانة ليبيا في صناعة «النفط والغاز» الإفريقية

شاركت المؤسسة الوطنية للنفط في فعاليات معرض “بترو أفريكا 2026” المقام في العاصمة التونسية، بمشاركة واسعة من مؤسسات وشركات وخبراء قطاع الطاقة من مختلف الدول الإفريقية والدولية، على أن تستمر الفعاليات حتى 19 يونيو الجاري.

وأوضحت المؤسسة أن مشاركتها في هذا الحدث تعكس حضورها كأحد أبرز الفاعلين في قطاع النفط والغاز على مستوى القارة الإفريقية، إلى جانب سعيها لتعزيز التعاون وتوسيع الشراكات وتبادل الخبرات على المستويين الإقليمي والدولي.

وشهد جناح المؤسسة في المعرض حضورًا لافتًا من خلال عروض تفاعلية وتقنية ركزت على إبراز مشاريع قطاع النفط والغاز، إلى جانب استعراض فرص الاستثمار المتاحة، وتقديم معلومات مباشرة للزوار حول أبرز ملفات القطاع التي تهم المختصين والمهتمين بالطاقة.

وعلى الصعيد العلمي، سجل المؤتمر المصاحب للمعرض مشاركة تجاوزت 103 أوراق علمية، حيث شكلت مساهمات المؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها أكثر من 70% من إجمالي هذه الأوراق، وتناولت موضوعات متعددة شملت الاستكشاف والإنتاج والتكرير، إضافة إلى قضايا البيئة والطاقات المتجددة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة.

ويأتي معرض “بترو أفريكا” ضمن أبرز الفعاليات المتخصصة في قطاع الطاقة داخل القارة الإفريقية، حيث يجمع بين الشركات الوطنية والعالمية والمؤسسات البحثية لمناقشة مستقبل النفط والغاز والتحولات نحو الطاقة المستدامة.

وتمثل مشاركة المؤسسة الوطنية للنفط امتدادًا لحضورها في المحافل الدولية وتعزيز موقعها في النقاشات العلمية والتقنية المتعلقة بصناعة الطاقة.