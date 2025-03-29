إنجاز تاريخي جديد ينتظر «محمد صلاح».. هل يكون «هدّاف» الموسم؟

أعلن “نادي ليفربول”، “عن اقتراب النجم المصري محمد صلاح، من تحقيق إنجاز جديد في بطولة الدوري الإنكليزي الممتاز”.

وأشار ليفربول في بيانه إلى أن “محمد صلاح” هو المرشح الأبرز للفوز بجائزة الحذاء الذهبي للدوري الإنجليزي لموسم 2024-2025″، موضحا أنه” في طريقه للفوز بهذه الجائزة كهداف الموسم للمرة الرابعة في مسيرته في “البريميرليغ”.

يذكر أنه “يتصدر “ليفربول” جدول الدوري الإنكليزي برصيد 70 نقطة، كما يتصدر “محمد صلاح” قائمة هدافي الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي برصيد 27 هدفا”، ويعتبر “تييري هنري” اللاعب الوحيد الذي حصل على جائزة الحذاء الذهبي أربع مرات في تاريخ الدوري الإنكليزي، مما يعني أن “محمد صلاح” يقترب من معادلة هذا الإنجاز الرائع، وفاز “محمد صلاح” بأول حذاء ذهبي في مسيرته في الدوري الإنكليزي في موسم 2017-2018 بعدما سجل 32 هدفا ثم تقاسمها في الموسم الثاني مع “ساديو ماني وبيير إيميريك أوباميانغ” برصيد 22 هدفا، وجاءت آخر مرة فاز بها “محمد صلاح” بتلك الجائزة في موسم 2021- 2022 بعدما تقاسمها مع “سون هيونغ مين”، برصيد 23 هدفا”.

الملك على القمة وحيدًا 👑🇪🇬 pic.twitter.com/d7eYuYeZN6 — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) March 27, 2025

A closer look at the Premier League Golden Boot race with nine games to go 🎯 — Liverpool FC (@LFC) March 28, 2025