إنجاز تاريخي لتكنولوجيا الفضاء المصرية

أعلنت وكالة الفضاء المصرية الانتهاء الناجح من فترة التشغيل الرسمية لأول قمر صناعي مصري تجريبي لمراقبة الأرض «نكس سات 1» (NExSAT-1).

وأشارت الوكالة، في بيان اصدرته اليوم، إلى أن هذا الإنجاز البارز بالتعاون مع الشركة الألمانية المرموقة BST، ليبرهن على قدرات مصر الفائقة في مجالات الهندسة النظامية، تطوير البرمجيات، النمذجة الحرارية، تجميع الأقمار الصناعية، تنسيق الإطلاق، والتشغيل .

واوضحت أنه خلال العامين الماضيين، كان التعاون بين الفريق المصري وBST حاسماً في تحقيق هذا النجاح،و تمكن فريق وكالة الفضاء المصرية من تطوير أول برمجيات كاملة على متن القمر الصناعي، بالإضافة إلى خوارزميات التحكم في الاتجاه، إعدادات الاختبار، وبرمجيات محطة التحكم الأرضية،كما تميز الفريق بعملهم الاستثنائي في تجميع القمر الصناعي واختباره، وتطوير وتصنيع نموذج STM، وتنفيذ حملة الإطلاق بنجاح.