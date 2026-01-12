إنجاز تاريخي.. «محمد صلاح» يتفوق على ميسي ورونالدو!

تخطى نجم ليفربول المصري، محمد صلاح، الرقم القياسي الدولي بعد أن سجل 100 مساهمة تهديفية مع منتخب مصر منذ أول ظهور له عام 2011، متفوقًا بذلك على أساطير كرة القدم ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو في سرعة الوصول إلى هذا الإنجاز.

وتتضمن مساهمات صلاح 65 هدفًا و35 تمريرة حاسمة خلال 111 مباراة دولية، ما يجعله الأسرع بين اللاعبين الكبار في الوصول إلى هذا الرقم القياسي. وحقق هذا الإنجاز التاريخي خلال مباراة ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية 2025 ضد كوت ديفوار، التي انتهت بفوز مصر 3-2، ليقود الفراعنة إلى نصف النهائي.

ويتفوق صلاح على لاعبين كبار مثل روميلو لوكاكو (113 مباراة) ولويس سواريز (116 مباراة)، بينما يبقى الرقم القياسي الأعلى لأيقونات البرازيل، بيليه (77 مباراة) ونيمار (94 مباراة).

وعند المقارنة بأساطير الكرة الأوروبية، وصل ميسي إلى 100 مساهمة بعد 122 مباراة، بينما احتاج كل من رونالدو وميروسلاف كلوزه إلى 136 مباراة دولية.

كما سجل علي دائي، نجم إيران السابق، 100 مساهمة في 123 مباراة، فيما استغرق روبرت ليفاندوفسكي مع بولندا 128 مباراة للوصول إلى المئوية.

وعلى الرغم من إنجازاته الرائعة مع نادي ليفربول الإنجليزي، يبقى الفوز بكأس الأمم الإفريقية هدفًا أساسيًا لصلاح لتعزيز مكانته كأسطورة على المستوى القاري.

وأعرب اللاعب البالغ 33 عامًا عن سعادته بما قدمه منتخب مصر حتى الآن، مؤكدًا أن الفريق سيقاتل من أجل التتويج في المباراة النهائية المقررة في 18 يناير.