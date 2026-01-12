إنجاز جديد بمؤسسة النفط.. هل يسهم باستقرار الكهرباء في «حقل زلطن»؟

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن الفريق الفني المشترك من قسم الآلات الدوارة بحقل زلطن التابع لشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، بالتعاون مع الفنيين المختصين في شركة الخليج العربي للنفط – حقل 47 البيضاء، نجح في إعادة تشغيل التوربينة الغازية TG2 المسؤولة عن توليد الطاقة الكهربائية بالحقل.

وأوضحت المؤسسة الوطنية للنفط أن هذه الجهود أسهمت في استقرار منظومة الكهرباء وضمان استمرار العمليات التشغيلية بكامل طاقتها الإنتاجية، بما يعزز موثوقية الطاقة ويدعم استمرار الإنتاج النفطي في الحقل.

وأشارت المؤسسة إلى أن أعمال الصيانة تضمنت إحدى أصعب وأدق العمليات الميكانيكية، وهي عملية المحاذاة باستخدام أجهزة الليزر عالية الدقة، والتي تتطلب خبرة وكفاءة فنية عالية، وهو ما أبرز القدرات المتميزة للفنيين من الشركتين.

وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط أن هذا الإنجاز يأتي في إطار توجيهات مجلس إدارتها لتعزيز التعاون الفني والتكامل بين شركات القطاع النفطي، ويعكس نموذجًا عمليًا للعمل بروح الفريق الواحد، ويسهم في رفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز الاعتماد على الخبرات الوطنية.

ووجهت المؤسسة الوطنية للنفط شكرها وتقديرها لكافة الفنيين والمهندسين من شركتي سرت والخليج العربي، مشددة على أن هذا التعاون يعكس التكامل الحقيقي بين شركات القطاع النفطي ويعزز مستوى الأداء التشغيلي.

هذا ويعد حقل زلطن أحد أكبر حقول النفط في ليبيا، وتعمل فيه شركات متعددة منذ عقود لتعزيز إنتاج النفط والغاز، وتعتبر التوربينات الغازية من أبرز عناصر البنية التحتية للطاقة، حيث تولد الكهرباء اللازمة لتشغيل مرافق الإنتاج ومعدات الحفر والمعالجة، مما يجعل أي توقف فيها تحديًا كبيرًا للعمليات التشغيلية.