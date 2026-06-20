إنجاز جديد لقطاع النفط الليبي.. ربط بئر جديدة بـ«الشبكة الإنتاجية» في وقت قياسي

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط نجاح فريق الثقب على الساخن التابع لشركة سرت لتصنيع النفط والغاز في تنفيذ واحدة من أكبر المهام الفنية المتخصصة لصالح شركة الخليج العربي للنفط، تمثلت في إجراء عملية ثقب على الساخن على أحد خطوط نقل النفط الرئيسية بحقل النافورة.

وأوضحت المؤسسة أن العملية استهدفت خط نقل نفط بقطر 12 بوصة، بهدف ربط أحد الآبار الجديدة بالشبكة التشغيلية دون التأثير على استمرارية الإنتاج أو إيقاف عمليات التشغيل، وذلك بإشراف وتنسيق من إدارة هندسة الصيانة والمشاريع بالمؤسسة الوطنية للنفط.

وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط أن فريق العمل تمكن من إنجاز المهمة في وقت قياسي ووفق أعلى معايير السلامة المهنية، مع تحقيق مستوى فني متقدم يعكس الخبرات المتراكمة والقدرات الفنية التي تمتلكها الكوادر الليبية في تنفيذ العمليات الدقيقة والمعقدة داخل القطاع النفطي.

وأضافت أن هذه العملية تعد الخامسة من نوعها التي ينجزها فريق الثقب على الساخن بشركة سرت خلال عام 2026، وهو ما يعكس التطور المستمر في قدرات الفرق الفنية الوطنية وتوسع خبراتها في تنفيذ هذا النوع من الأعمال التخصصية.

وأشارت المؤسسة إلى أن مثل هذه العمليات تحظى بمتابعة مباشرة وتوجيهات من رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، الذي يولي أهمية خاصة لتنفيذ المشاريع الفنية بواسطة الكوادر الوطنية، إلى جانب دعم منهج التعاون وتبادل الخبرات بين شركات القطاع النفطي والعمل على رفع كفاءة العنصر الوطني.

هذا وتُعد عمليات الثقب على الساخن من أكثر العمليات الفنية تعقيدا في صناعة النفط والغاز، إذ تتيح إجراء تعديلات وربط خطوط أو آبار جديدة بالشبكات القائمة دون الحاجة إلى إيقاف الإنتاج أو تعطيل العمليات التشغيلية.

وتكتسب هذه العمليات أهمية كبيرة في تعزيز كفاءة الإنتاج وخفض التكاليف التشغيلية والمحافظة على استمرارية تدفق النفط، ما يجعلها مؤشرا على مستوى التطور الفني والخبرة التي تمتلكها الشركات المنفذة.