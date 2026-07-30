إنجاز جديد لقطاع النفط.. زيادة 798 برميلاً يومياً من «بئر واحد»

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن الفرق الفنية التابعة لشركة مليتة للنفط والغاز نجحت في مضاعفة معدل إنتاج البئر A-24 بحقل أبو الطفل، عقب استكمال أعمال صيانة وتطوير هدفت إلى رفع كفاءة البئر وتعزيز إنتاجه من النفط والغاز.

وأوضحت المؤسسة الوطنية للنفط أن أعمال الصيانة شملت استبدال معدات الإكمال، وإعادة تثقيب الطبقات المنتجة، وذلك ضمن برنامج تنفذه شركة مليتة للنفط والغاز لتطوير الآبار وتحسين أدائها الإنتاجي.

ووفقاً للمؤسسة، ارتفع معدل إنتاج النفط من البئر من 403 براميل يومياً إلى 1201 برميل يومياً، بزيادة بلغت 798 برميلاً يومياً، أي ما يعادل نحو 198%.

كما سجل البئر ارتفاعاً في إنتاج الغاز، إذ زاد المعدل من 3.20 ملايين قدم مكعب قياسي يومياً إلى 6.42 ملايين قدم مكعب قياسي يومياً، بنسبة زيادة تقارب 101%.

وأشارت المؤسسة إلى أن نتائج اختبار الجريان باستخدام الخانق 64/64 أظهرت استقراراً في أداء البئر، مع المحافظة على معدل إنتاج بلغ 1201 برميل يومياً، فيما بلغت نسبة المياه المصاحبة للإنتاج 7%.

وأضافت أن أعمال المراقبة والتقييم ستتواصل خلال فترة استقرار البئر، بهدف متابعة الأداء الإنتاجي وضمان الحفاظ على معدلات الإنتاج المحققة وتحقيق أفضل كفاءة تشغيلية.

وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط أن هذا الإنجاز يعكس كفاءة الكوادر الوطنية في شركة مليتة للنفط والغاز، ونجاح الحلول الهندسية التي جرى تطبيقها ضمن برامج تطوير الآبار ورفع كفاءتها.

وبيّنت المؤسسة أن هذه النتائج تدعم خطتها الاستراتيجية الرامية إلى زيادة معدلات إنتاج النفط والغاز، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني، واستدامة الإمدادات، وتعزيز مكانة قطاع النفط والغاز بوصفه أحد أهم ركائز التنمية في ليبيا.

وفي ختام بيانها، تقدّم مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بالشكر والتقدير إلى الكوادر الوطنية العاملة في شركة مليتة للنفط والغاز، تقديراً لجهودها في تحقيق زيادة الإنتاج بما يخدم المصلحة العامة للبلاد.