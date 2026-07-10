إنجاز جديد للتعليم.. 15 مجموعة بيانات تكشف تفاصيل القطاع لـ«أول مرة»

حقق مركز المعلومات والتوثيق بوزارة التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية، إنجازًا جديدًا على مستوى إتاحة البيانات الحكومية، بعد إدراجه 15 مجموعة بيانات إحصائية وتعليمية ضمن منصة البيانات المفتوحة التابعة للهيئة العامة للمعلومات.

وأوضح مركز المعلومات والتوثيق أن هذا الإنجاز وضعه في المركز الثالث بين الجهات الحكومية المشاركة في المنصة، بعد مصلحة الإحصاء والتعداد ومصرف ليبيا المركزي، وبالتساوي مع الأخير في عدد مجموعات البيانات المنشورة.

ويأتي إدراج البيانات ضمن جهود المركز لتعزيز مبادئ الشفافية، وتسهيل الوصول إلى المعلومات الحكومية، ونشر البيانات التعليمية الرسمية بما يخدم الباحثين وصناع القرار والجهات الحكومية والأكاديمية، إلى جانب دعم مسار التحول الرقمي وتطوير التخطيط القائم على البيانات.

وشملت مجموعات البيانات المنشورة عددًا من المؤشرات المتعلقة بالقطاع التعليمي، من بينها بيانات العاملين بالمدارس، وتوزيع طلاب مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي حسب المراقبات، وتوزيع مدارس التعليم العام، إضافة إلى إجمالي أعداد الطلاب والفصول على مستوى المناطق خلال مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي.

كما تضمنت البيانات إجمالي الفصول والتلاميذ وطلاب التعليم الأساسي والثانوي وتعليم الكبار للعام الدراسي 2023–2024، وإجمالي تلاميذ وطلاب التعليم الديني على مستوى المراقبات، إلى جانب توزيع العاملين حسب المسمى الوظيفي والمؤهلات العليا والدنيا والمتوسطة.

وضمت البيانات كذلك توزيع التلاميذ والطلاب حسب المراحل التعليمية، وتوزيع الفصول والتلاميذ في مرحلة التعليم الأساسي حسب الصفوف، وتوزيع الفصول والطلاب في مرحلة التعليم الثانوي حسب الصفوف، وتوزيع مدارس التعليم العام حسب المرحلة التعليمية، إضافة إلى بيانات حجم الإنفاق على التعليم خلال الفترة من 2012 إلى 2022.

وأكد مركز المعلومات والتوثيق أن هذه الخطوة تأتي ضمن توجهه لتعزيز إتاحة البيانات التعليمية الموثوقة، بما يدعم إعداد الدراسات والبحوث، ويسهم في تطوير السياسات التعليمية وتحسين عملية اتخاذ القرار المبني على البيانات.