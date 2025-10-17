إنجاز جديد للرياضة الليبية.. «غزالة العقوري» تتوج بميداليتين عالميتين

حققت البطلة الليبية غزالة العقوري إنجازًا جديدًا باسم ليبيا في بطولة العالم لرفعات القوة لفئة العظماء، حيث أحرزت الميدالية الفضية والميدالية البرونزية في المجموع، بمشاركة نخبة من أقوى الرياضيين على مستوى العالم.

وبحسب وزارة الرياضة بحكومة الوحدة الوطنية، أظهر أداء العقوري روح التحدي والعزيمة، وتمكّنت من اعتلاء منصة التتويج ورفع علم ليبيا عاليًا، ما يعكس جهودها المكثفة والتدريبات المتواصلة التي خاضتها رغم التحديات الكبيرة.

يُعد هذا الإنجاز رسالة ملهمة لكل الرياضيين بأن الطموح والإرادة قادران على كسر الحواجز وتحقيق النجاحات، مؤكدة قدرة المرأة الليبية على التميز والاعتلاء في مختلف المجالات، ومنها الرياضة.