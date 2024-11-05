 إنجاز جديد يضاف إلى مسيرة زيادة إنتاج النفط

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، أنه “تجاوز إنتاج حقل شمال الحمادة النفطي، التابع لشركة نفوسة للعمليات النفطية، والواقع في منطقة التعاقد 47 بحوض غدامس، حاجز الـــ 10,000 برميل يوميًا، وهو المعدل المستهدف ضمن المرحلة الأولى للتطوير”.

وبحسب المؤسسة، “تعمل الشركة حاليًا على تجهيز البئرين (A-1 وA-4 ) المتبقيين من مرحلة التطوير الأولى، ليتم وضعهما على خط الإنتاج بحلول نهاية شهر نوفمبر الجاري، ما سيرفع إجمالي إنتاج الحقل إلى 14,000 برميل يوميًا”.

وتقدّم رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بالشكر والتقدير لقيادة ومستخدمي شركة نفوسة على جهودهم الكبيرة، التي أثمرت عن تحقيق أهداف المؤسسة واستراتيجياتها ونجاح خططها التطويرية.

يُشار إلى أن “الكوادر الفنية الوطنية في شركة نفوسة تواصل بذل جهودها الحثيثة لتحقيق هذه الإنجازات، التي تسهم في دعم استراتيجيات المؤسسة الوطنية للنفط نحو زيادة معدلات الإنتاج وتعزيز الاستقرار الاقتصادي للبلاد”.