إنجاز دورات تنمية المهارات الشخصية لزيادة كفاءة «المحققين»

أنجز مركز البحوث الجنائية والتدريب التابع لمكتب النائب العام، 3 أنشطة تدريبية لتنمية المهارات الشخصية.

وأوضح المركز أنه رفد المركز الربع الأول من خطته التدريبية للعام القضائي 2024 – 2025 بأنشطة مساندة لعمل المحققين، هدفها تخطيط الأداء، وزيادة معدَّلاته، ومعالجة تحدياته.

وأضاف، “تمثَّلت هذه الأنشطة في 3نسخ من دورة تدريبية حول: مهارات حل المشكلات؛ وإدارة الوقت؛ وترتيب الأولويات”.

و “نفَّذ إطار المدربين بالمركز، وفي مقره، الأنشطة الثلاث؛ لفائدة أعضاء من هيئة النيابة العامة، تزامناً مع تلقّيهم دورات مهنية، وشارك في تلك الأنشطة 3مجموعات من العاملين في دوائر محاكم الاستئناف كلها: سبها؛ درنة؛ طبرق؛ البيضاء؛ بنغازي؛ غريان؛ الزاوية؛ مصراتة؛ الخمس؛ جنوب طرابلس؛ طرابلس”.