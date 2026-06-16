أعلنت وزارة الصحة بحكومة لوحدة الوطنية، أن مركز مصراتة التخصصي لأمراض القلب والشرايين والأوعية الدمويةً حصل على الاعتماد المؤسسيً، إضافةً إلى اعتماده كمركز تدريبيً لبرامج الزمالة العربيةً في تخصص أمراض القلب والأوعية الدمويةً لمدة ست سنواتٍ، ليكون بذلك أول مركز تخصصيً في ليبيا ينال هذا الاعتمادٍ.

وبحسب وزارة الصحة، يأتي هذا الإنجازً في إطار الجهود التي تبذلها حكومة الوحدة الوطنيةً لتطوير المراكز التخصصيةً وتعزيز سياسة توطين العلاج داخل البلادٍ، بما يساهم في رفع كفاءة الخدمات الطبيةً وتطوير البنية الصحيةً.

وأوضحت الوزارةً أن جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجيةً يتولى الإشراف على تشغيل المركزً منذ أكثر من عامٍ، وذلك تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (530) لسنة 2024ٍ، ضمن خطة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات الصحيةً ورفع مستوى الأداء في المرافق التخصصيةً.

ويعد هذا الاعتمادً خطوةً مهمةً في مسار تطوير قطاع أمراض القلب في ليبياً، حيث يعزز من قدرات التدريب الطبيً ويوفر بيئةً علميةً متقدمةً للأطباء المتخصصينً، إضافةً إلى دعم برامج الزمالة العربيةً داخل البلادٍ.

ويشهد القطاع الصحي في ليبياً خلال الفترة الأخيرةً توجهًا نحو تطوير المراكز التخصصيةً ورفع كفاءتها التشغيليةً، مع التركيز على استقطاب الاعتمادات الإقليميةً والدوليةً، بما يسهم في تقليل الإيفاد للعلاج بالخارجً وتعزيز ثقة المرضى بالخدمات المحليةً.