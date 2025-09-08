إنجاز صناعي صيني.. إطلاق أقوى «توربينة غازية» للاستخدام التجار

أعلنت الصين، اليوم الاثنين، عن خروج أول توربينة غازية ثقيلة محلية الصنع من خط الإنتاج، باسم “تايهانغ 110″، بقدرة 110 ميغاوات، لتدخل مرحلة التسليم التجاري، في خطوة تمثل إنجازًا صناعيًا بارزًا يعكس تقدم البلاد في مجال تصنيع التوربينات الغازية الثقيلة.

وأكدت شركة “Aero Engine Corporation of China” أن هذا الإطلاق يمثل بداية التشغيل التجاري لأقوى توربينة غازية تم تطويرها محليًا في الصين، مشيرة إلى أن توربينات الغاز الثقيلة تُعد من المعدات الأساسية ورمزا للقوة الصناعية، ولا تتمكن سوى قلة من الدول حول العالم من تطويرها بشكل مستقل. ويأتي هذا الإنجاز في وقت تسعى فيه الصين لتعزيز قدرتها على الاعتماد على التكنولوجيا المحلية في القطاعات الحيوية للطاقة والبنية التحتية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، بما يساهم في تأمين إمدادات الطاقة الصناعية والتجارية بكفاءة عالية.

وتتميز توربينة “تايهانغ 110” بقدرتها على توليد 110 ميغاوات من الطاقة الكهربائية، ما يجعلها مؤهلة لتلبية احتياجات المصانع الكبرى ومحطات توليد الكهرباء التجارية، مع تحقيق كفاءة تشغيلية عالية وتقليل الانبعاثات، بحسب وكالة أنباء شينخوا.

ويشير الخبراء إلى أن دخول هذه التوربينة حيز التشغيل التجاري سيساهم في تعزيز استقلالية الصين الصناعية وقدرتها التنافسية في سوق التوربينات الغازية العالمي، ويضعها ضمن قائمة الدول القليلة التي تتمكن من تصنيع وتشغيل هذه المعدات المتقدمة محليًا.