إنجاز صناعي.. مصنع اليوريا يسجل أعلى إنتاج منذ 2011

أعلنت الشركة الليبية للأسمدة عن تحقيق إنجاز صناعي لافت، حيث سجل مصنع اليوريا التابع لها معدل إنتاج بلغ 95%، وهو أعلى معدل يُسجَّل منذ عام 2011، وذلك رغم التحديات التشغيلية والفنية التي واجهته مسار العمل.

وأكدت الشركة أن هذا الإنجاز جاء نتيجة التخطيط المحكم، والالتزام بأعلى معايير الأداء الصناعي، مشيرة إلى أن التعاون الوثيق بين الفرق الفنية في شركتي “سرت” و”الليبية للأسمدة”، إلى جانب الدعم المباشر من رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مسعود سليمان، ومتابعة الإدارات المختصة، كان له دور حاسم في تحقيق هذا التقدم.

وأشادت إدارة الشركة بجهود العاملين الذين أظهروا تفانياً استثنائياً وروحاً عالية من الانضباط والمسؤولية لضمان استقرار العمليات وتحقيق أهداف الإنتاج.

كما أعربت عن تطلعها إلى أن يشكل هذا النجاح نقطة انطلاق نحو استدامة الأداء، وتحسين المؤشرات الإنتاجية، وزيادة القيمة الاقتصادية للمصنع في إطار دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرات قطاع النفط والصناعات المرتبطة به في ليبيا.