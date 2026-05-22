إنجاز ضخم يعزز مكانة ليبيا في «إنتاج الغاز»

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، عبر شركة مليته للنفط والغاز، عن إنجازٍ فنيٍّ جديد في حقل البوري البحري، يتمثّل في تنفيذ ثاني عملية معقدة ضمن أعمال الرفع الثقيل، شملت رفع وتركيب وحدات مشروع استغلال الغاز على المنصة رقم (4)، بأوزان إجمالية تجاوزت 5200 طنٍّ.

وبحسب المؤسسة الوطنية للنفط، جاء هذا الإنجاز استكمالاً لنجاحٍ سابق في تثبيت منظومة ضواغط الغاز على منصة صبراتة البحرية، ضمن مسار تطوير البنية التحتية لقطاع الغاز في الحقول البحرية الليبية.

وتهدف الوحدات الجديدة إلى تعزيز استثمار الطاقة الإنتاجية الكاملة للغاز من منصتي حقل البوري، والتي تُقدَّر بنحو 120 مليون قدم مكعب يوميًّا، بما يدعم التوجه البيئي للمؤسسة نحو إنهاء حرق الغاز بشكل كامل والوصول إلى هدف “صفر حرق” بحلول عام 2030.

وباشرت الفرق الفنية أعمال الربط والتحوير التقني فور الانتهاء من عمليات التركيب، مستغلة فترة التوقف التشغيلي المبرمجة للمنصتين بهدف تنفيذ صيانة شاملة وتحديث منظومات التحكم.

وفي سياق متصل، أشاد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مسعود سليمان بهذا الإنجاز الاستراتيجي، واعتبره خطوة محورية نحو تعزيز الأهداف البيئية والإنتاجية لقطاع النفط والغاز، مؤكداً دعم المؤسسة الكامل لشركة مليته وجميع الشركات التابعة لها، وتوفير الإمكانيات اللازمة لتطوير البنية التحتية في الحقول البحرية، بما يخدم مستهدفات الدولة الليبية.