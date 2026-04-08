إنجاز طبي.. إنقاذ حياة رضيع في طرابلس

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، نجاح كوادر طبية وطنية في مستشفى الهضبة الخضراء العام – طرابلس، في إجراء تدخل جراحي دقيق لرضيع يبلغ من العمر أربعة أيام، كان يعاني من تشوّه خلقي تمثل في انسداد الأمعاء الغليظة نتيجة غياب الأعصاب في القولون.

وأوضحت الوزارة أن العملية شملت فتح مؤقت للقولون (Sigmoid Colostomy) بهدف تأمين مخرج آمن للبراز، إلى حين إجراء العملية التصحيحية النهائية التي ستتضمن استئصال الجزء المصاب من القولون.

وأكدت الوزارة أن العملية تكللت بالنجاح، ويخضع المريض حاليًا للرعاية الطبية داخل الحضانة مع تحسّن ملحوظ في حالته الصحية.

وأضافت وزارة الصحة أن هذه العملية تمثل إنجازًا مهمًا للكوادر الطبية الوطنية في مجال جراحة الأطفال، مشيرة إلى حرص المستشفى على تقديم الرعاية المتخصصة للمرضى من جميع الأعمار، ودعم تطوير القدرات الطبية الوطنية في ليبيا.