إنجاز طبي جديد في الجزائر

نجح أطباء جزائريون في إجراء عملية جراحية خطيرة ونادرة في البلاد، استغرقت 6 ساعات، حيث تكللت بفصل توأم متصل.

وبحسب النهار الجزائرية، “نفذ الفريق الطبي المتخصص بجراحة الأطفال في مدينة العلمة التابعة لولاية سطيف الجزائرية، اليوم الخميس، عملية فصل توأم يبلغ من العمر 26 شهرًا من ولاية المسيلة”.

وحسب الصحيفة، “كانت هذه العملية سابقا، تجرى خارج البلاد، غير أن خبرة وكفاءة الأطقم الطبية العاملة بالمؤسسة، إضافة لتوفر الأجهزة الحديثة، عزز فرص النجاح”.

وحسب ما نشرته إذاعة “سطيف”، “استغرقت العملية 6 ساعات، وتكللت بالنجاح، إثر جهود الأطقم الطبية، من تخصصات الإنعاش وجراحة الأطفال والأطقم الطبية المساعدة”.

هذا “وأشرف رئيس قسم جراحة الأطفال بالمؤسسة الاستشفائية المتخصصة بالأم والطفل، الطبيب عاشوري جلول، على العملية المعقدة لهذه الحالة النادرة، وتعكس العملية، التفوق الطبي الذي تعيشه المؤسسة”.