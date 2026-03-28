إنجاز طبي في ليبيا.. إجراء عمليات نوعية ناجحة بالكامل

سجّل الفريق الطبي في مستشفى الخضراء العام إنجازًا طبيًا جديدًا بعد نجاحه في إجراء ست عمليات لزراعة أجهزة التحفيز الدماغي العميق (DBS) لمرضى يعانون من اضطرابات حركية شديدة، وذلك بإشراف جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية، ضمن جهود توطين العلاج داخل ليبيا.

وأفادت الجهات المعنية أن العمليات أُجريت خلال ثلاثة أيام، مع تحقيق نتائج دقيقة بنسبة نجاح بلغت 100%، حيث أظهرت الحالات استجابة فورية داخل غرفة العمليات، تمثلت في اختفاء الرعشة مباشرة عقب تشغيل الأجهزة.

وأكد الفريق الطبي أن الإجراءات نُفذت بدقة مليمترية عالية، فيما أثبتت الأشعة المقطعية (CT) تموضع الأقطاب المزروعة في المواقع المستهدفة بشكل دقيق، بما يعزز فعالية العلاج ويقلل من المخاطر المحتملة.

وأشار المختصون إلى أن هذا النوع من التدخلات يسهم في تقليل الاعتماد على الأدوية، حيث جرى البدء في خفض الجرعات العلاجية للمرضى بهدف الحد من الآثار الجانبية وتحسين جودة الحياة.

ويأتي هذا الإنجاز في إطار خطة وطنية لتوطين العلاج داخل البلاد، وتطوير الخدمات الطبية التخصصية، بما يحد من الحاجة إلى السفر للعلاج في الخارج، ويعزز قدرات القطاع الصحي المحلي.