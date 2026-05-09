إنجاز طبي جديد في تاجوراء.. نجاح جميع عمليات «القسطرة للأطفال»

نجح المركز الوطني لعلاج وجراحة القلب في تاجوراء، بالتعاون مع الفريق الطبي الزائر، في تحقيق إنجاز طبي نوعي تمثل في إجراء 35 عملية قسطرة علاجية معقدة للأطفال المصابين بتشوهات قلبية خلقية، بنسبة نجاح بلغت 100%.

ويأتي هذا الإنجاز في إطار خطة “عودة الحياة” لتطوير القطاع الصحي في ليبيا، وبمتابعة مباشرة من وزير الصحة الدكتور محمد الغوج، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، حيث سعت الكوادر الوطنية إلى توطين العلاج المتقدم بالداخل، وتقديم رعاية طبية على أعلى مستوى دون الحاجة لإرسال الحالات إلى الخارج.

وأوضحت وزارة الصحة أن العمل بدأ بفحص دقيق لأكثر من 60 حالة لتحديد الأولويات الطبية وضمان تقديم الرعاية المثلى لكل طفل، حيث تم تنفيذ العمليات على مدار أيام قليلة من عمل متواصل، ما يعكس الجهد الكبير والتفاني الذي قدمه الأطباء والممرضون والفنيون والإداريون بالمركز.

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة لم تقتصر على علاج الحالات الفورية، بل كانت أيضًا فرصة لترسيخ استراتيجية طويلة الأمد لنقل الخبرات الطبية المتقدمة وتكثيف التدريب العملي للعناصر الوطنية، ما يعزز قدرة المركز على تحقيق الاكتفاء الذاتي في معالجة الحالات القلبية المعقدة مستقبلًا.

وأشار بيان وزارة الصحة إلى أن هذه الإنجازات تمثل “نبضات جديدة” تبعث الأمل في قلوب الأطفال وعائلاتهم، وتثبت أن القطاع الصحي الليبي يخطو بخطى ثابتة نحو التميز وتقديم الخدمات الطبية الحديثة داخل البلاد.

هذا ويعاني الأطفال المصابون بتشوهات قلبية خلقية في ليبيا من نقص الفرص العلاجية المتقدمة، ما كان يضطر الكثيرين للسفر للخارج.

ويأتي هذا الإنجاز ضمن استراتيجية وطنية لتقوية المراكز الطبية المحلية، وتطوير الكوادر الوطنية، ما يقلص الاعتماد على الخارج ويحقق رعاية طبية مستدامة.