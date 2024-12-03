إنجاز طبّي يعيد الأمل لمستخدمي «الكراسي المتحركة»

في إنجاز كبير لمستخدمي “الكراسي المتحركة”، تمكّن مرضى يعانون من إصابات في “الحبل الشوكي” من استعادة قدرتهم على المشي بفضل تقنية “التحفيز العميق للدماغ”.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل”، “استُخدم التحفيز العميق للدماغ بشكل تقليدي لعلاج اضطرابات الحركة مثل مرض باركنسون، وذلك من خلال استهداف مناطق الدماغ المسؤولة عن التحكم في الحركة”.

ووفق الصحيفة، “هذه التقنية تعتمد على زرع أقطاب كهربائية في الدماغ لإنتاج نبضات كهربائية، يمكن أن تعيد للمصابين “بالشلل الجزئي” القدرة على المشي، وتحسن حركة الساقين”.

وبحسب الصحيفة، “من خلال إجراء تجارب على الفئران المصابة بإصابات في النخاع الشوكي، اكتشف العلماء أن التحفيز العميق للدماغ يمكن أن يساهم في استعادة بعض وظائف الحركة”.

ووفق الصحيفة، “من بين المشاركين البارزين في التجربة، ولفغانغ جاغر، البالغ من العمر 54 عاما من كابل، النمسا، الذي كان يستخدم كرسيا متحركا منذ عام 2006 إثر إصابته في النخاع الشوكي بسبب حادث تزلج، وبعد مشاركته في التجربة السريرية، أصبح الآن قادرا على الصعود والنزول على السلالم والوقوف للوصول إلى الأشياء في خزائن المطبخ”.

وقال العلماء “إن النتائج تشير إلى أن التحفيز العميق للدماغ يساعد في إعادة تنظيم الألياف العصبية في الدماغ، ما يسهم في استعادة القدرة على الحركة بشكل تدريجي”.