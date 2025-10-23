إنجاز عالمي «غير مسبوق» لمملكة المغرب

استقبل ولي العهد الأمير مولاي الحسن في القصر الملكي بالرباط، لاعبي المنتخب المغربي تحت 20 سنة، بعد تحقيقهم فوزًا تاريخيًا بلقب كأس العالم للشباب 2025 التي أقيمت في تشيلي، في إنجاز هو الأول من نوعه في تاريخ كرة القدم المغربية والعربية.

وجرى تنظيم حفل تكريمي برئاسة ولي العهد، بحضور رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع، ومدرب المنتخب محمد وهبي، حيث التُقطت صورة تذكارية للمناسبة، وتبعها حفل شاي أقيم تنفيذًا لتعليمات الملك محمد السادس.

تعكس هذه اللفتة الاهتمام الملكي الدائم بالرياضة المغربية وتشجيع الشباب على التميز، لا سيما في كرة القدم التي توليها المملكة عناية خاصة ضمن استراتيجيتها لتطوير القطاع الرياضي.

وعقب الاستقبال الملكي، شهدت شوارع العاصمة الرباط احتفالات جماهيرية ضخمة شارك فيها الآلاف من المغاربة احتفاءً بتتويج “أشبال الأطلس”، وجاب لاعبو المنتخب شوارع العاصمة على متن حافلة مكشوفة كُتب عليها “أبطال العالم”، وسط أجواء احتفالية عارمة تخللتها الأهازيج الوطنية والهتافات “ديما مغرب”، في مشهد أعاد إلى الأذهان احتفالات المنتخب الأول بعد إنجازه في مونديال قطر 2022.

وكان الملك محمد السادس قد بعث ببرقية تهنئة إلى المنتخب عقب فوزه في المباراة النهائية أمام الأرجنتين، مشيدًا بالأداء البطولي الذي قدّمه اللاعبون وما حققوه من فخر للمغرب وتمثيل مشرف للقارة الإفريقية في المحفل العالمي.

