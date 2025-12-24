إنجاز عربي جديد بـ«الطب العالمي».. جائزة «النوابغ» تذهب لعالم مصري

أعلن نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم فوز الطبيب المصري نبيل صيدح بجائزة نوابغ العرب عن فئة الطب لعام 2025، تقديرًا لإسهاماته العلمية البارزة في مجال أبحاث القلب والدهون.

وقال محمد بن راشد آل مكتوم عبر حسابه على منصة إكس إن الجائزة ذهبت إلى مدير وحدة أبحاث الغدد العصبية الحيوية في معهد مونتريال للأبحاث السريرية نبيل صيدح، مشيرًا إلى أن أبحاثه أسهمت بشكل محوري في فهم صحة القلب وآليات تنظيم مستويات الكوليسترول في الجسم.

وأوضح أن أعمال صيدح العلمية ركزت على العمليات الحيوية التي تتحكم في تعامل الجسم مع الدهون، وأسفرت عن تطوير جيل جديد من الأدوية التي تُستخدم على نطاق واسع لخفض الكوليسترول والحد من مخاطر أمراض القلب، مضيفًا أن الفائز نشر أكثر من 820 بحثًا علميًا، واستُشهد بأعماله البحثية أكثر من 71 ألف مرة في الأوساط العلمية العالمية.

وخلال اتصال هاتفي تلقاه من رئيس اللجنة العليا لجائزة نوابغ العرب محمد القرقاوي، عبّر الطبيب نبيل صيدح عن امتنانه الكبير لهذا التكريم، وأكد أن الجائزة تمثل تقديرًا للعلم العربي وقدرته على الإسهام في تطوير الطب عالميًا، معربًا عن فخره بأن تكون أبحاثه سببًا في مساعدة المرضى، خصوصًا من يعانون أمراضًا مزمنة ومتعددة.

وأشار صيدح إلى أن هذا التكريم يشكل حافزًا إضافيًا لمواصلة البحث العلمي، ويعكس أهمية الاستثمار في العقول العربية ودعمها ضمن بيئة علمية محفزة.

ويحمل الطبيب نبيل صيدح مسيرة أكاديمية طويلة، إذ تخرج في كلية العلوم عام 1969، ثم واصل دراساته العليا في الولايات المتحدة، قبل أن يستقر في كندا حيث كرّس عمله للأبحاث الطبية المتقدمة في مجال الغدد العصبية وصحة القلب.

ويأتي هذا التتويج ضمن مبادرة نوابغ العرب، التي تُعرف إعلاميًا بنوبل العرب، وتُعد أكبر مبادرة عربية للاحتفاء بالمواهب الاستثنائية في مجالات الطب والعلوم والتكنولوجيا والاقتصاد والآداب والعمارة، وتهدف إلى تعزيز النهضة المعرفية في العالم العربي وتحفيز عودة الكفاءات العربية للمساهمة في التنمية العلمية والبحثية.

وأُطلقت مبادرة نوابغ العرب بمبادرة من محمد بن راشد آل مكتوم بهدف تكريم العقول العربية المتميزة حول العالم، واستعادة الدور التاريخي للعرب في الإنتاج العلمي والمعرفي، عبر توفير منصات تقدير ودعم للمبدعين في مختلف المجالات.