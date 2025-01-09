إنجاز غير مسبوق.. الإمارات تسجّل مليون حركة جوية عام 2024

في إنجاز غير مسبوق يعزز موقع الدولة في قطاع الطيران العالمي، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات، تسجيل أكثر من مليون حركة جوية خلال عام 2024.

واكدت الهيئة في بيان، أن “هذا الرقم يعكس الجهود المتواصلة لتقديم خدمات ملاحية بمعايير عالمية، تلبي تطلعات شركات الطيران الدولية وتعزز تجربة السفر الجوي”.

وأشار سيف السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات، إلى “تسجيل متوسط نمو بلغ 10.3% مقارنة بعام 2023، مؤكداً التزام الهيئة بمواصلة تطوير الأنظمة والخدمات لضمان أعلى معايير السلامة والكفاءة”.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات “وام”، أشار عبد الله المري، وزير الاقتصاد الإماراتي ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، إلى أن “نمو الحركة الجوية بنسبة تتجاوز 20%، خلال العامين الماضيين، يعد من الأعلى عالمياً”.

وأكد المري أن “البنية التحتية المتطورة والكوادر البشرية المتمكنة والتقنيات الحديثة، تهيئ الدولة لاستيعاب المزيد من الحركة الجوية مستقبلاً”.