إنجاز غير مسبوق.. الملاكمة الليبية تبلغ «الأولمبياد» لأول مرة في تاريخها

أعلن الاتحاد الليبي للملاكمة تأهل المنتخب الوطني رسمياً إلى دورة الألعاب الأولمبية “دكار 2026”، في إنجاز يُعد الأول من نوعه في تاريخ الملاكمة الليبية، ليشكل محطة فارقة في مسار الرياضة الوطنية.

وقال الاتحاد في بيان رسمي إن هذا التأهل التاريخي جاء ثمرة جهود طويلة ومشوار من العمل والتخطيط والمشاركة في بطولات دولية، إضافة إلى خوض تصفيات معقدة نظمها الاتحاد الدولي للملاكمة “World Boxing”.

وأوضح البيان أن هذا الإنجاز لم يتحقق بالصدفة، بل جاء نتيجة عمل متواصل من الجهاز الفني والإداري للاتحاد الليبي للملاكمة، بقيادة رئيس الاتحاد الكابتن عبدالكريم مانيطة وأعضاء المكتب التنفيذي، إلى جانب دعم أسرة الملاكمة الليبية.

وأشار الاتحاد إلى أن البداية الفعلية لمسار الإنجاز انطلقت من المشاركة في بطولة العالم للشباب في العاصمة التايلاندية بانكوك، والتي شكلت محطة مهمة لاكتساب الخبرة والاحتكاك الدولي مع مدارس ملاكمة مختلفة.

وأكد أن المنتخب مرّ عبر مراحل تصفيات صعبة ومعقدة قبل حسم بطاقة التأهل رسمياً إلى الأولمبياد، في إنجاز وصفه الاتحاد بأنه تاريخي وغير مسبوق على مستوى اللعبة في ليبيا.

ودعا الاتحاد إلى ضرورة توفير دعم ورعاية أكبر للمنتخب الوطني خلال المرحلة المقبلة، عبر إقامة معسكرات تدريبية خارجية مكثفة، بما يضمن رفع الجاهزية البدنية والذهنية للملاكمين قبل خوض المنافسات الأولمبية.

وختم الاتحاد بيانه بالتأكيد على أن هذا الإنجاز يمثل بداية مرحلة جديدة للملاكمة الليبية، مع تطلع كبير لتقديم مشاركة مشرفة تليق باسم ليبيا في المحافل الدولية.