إنجاز ليبي في بطولة العالم لـ«المواي تاي» في الإمارات

سجّل الرياضيان الليبيان إبراهيم نشنوش وهارون بن الشيخ حضوراً مميزاً في بطولة العالم للمواي تاي المقامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بعدما أحرزا ميداليتين ثمينتين أهدتا ليبيا لحظة فخر جديدة على الساحة الرياضية الدولية.

ونجح البطل الناشئ إبراهيم نشنوش في حصد القلادة البرونزية ضمن فئة 10-11 سنة وزن 42 كجم، مؤكداً قدرة المواهب الليبية الصغيرة على المنافسة في أرفع المحافل الدولية.

وفي إنجاز آخر، توج البطل هارون بن الشيخ بالقلادة الفضية بعد أداء قوي ضمن منافسات البطولة، ليضيف ميدالية جديدة إلى رصيد ليبيا في هذه التظاهرة الرياضية العالمية.

وحقق البطل محمد بريون إنجازاً رياضياً بارزاً بفوزه بالقلادة الفضية في بطولة العالم للمواي تاي، ضمن فئة 14-15 وزن 38 كجم.

وبهذه النتيجة، يهدي بريون ليبيا ثاني ميدالية فضية في البطولة، مؤكداً مكانته كأحد أبرز الرياضيين الشباب في البلاد. وهنأت وزارة الرياضة الليبية البطل على هذا الإنجاز، متمنية له مزيداً من النجاح والتألق في المسابقات القادمة.

وتعد بطولة العالم للمواي تاي من أبرز وأقوى البطولات الدولية في اللعبة، حيث تستقطب مئات الرياضيين من مختلف الدول والفئات العمرية، وتقام تحت إشراف الاتحاد الدولي للمواي تاي، ما يمنح الإنجاز الليبي أهمية مضاعفة.

وهنأت وزارة الرياضة في حكومة الوحدة الوطنية البطلين على تفوقهما، مؤكدة أن هذه النجاحات تعكس طاقات الشباب الليبي وتبرهن على قدرة الرياضة الليبية على حجز مكانها المستحق في المنافسات العالمية، مع استمرار دعم الوزارة ورعايتها للأبطال في مختلف الألعاب.