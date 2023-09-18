إنجاز متواصل لصيانة وإصلاح الكهرباء في المناطق المنكوبة

أنجزت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الاثنين، أعمال صيانة وإصلاح واسعة النطاق في المناطق المنكوبة جراء إعصار “دانيال” الذي ضرب المنطقة الشرقية في الآونة الأخيرة.

وشملت أعمال الصيانة تركيب ما يزيد عن 14 عمود كهرباء خشبي، وشدّ 4200 متر من الأسلاك التي تضررت في منطقة الخراشيف وصنبر بمدينة شحات، وتركيب ما يزيد عن 70 محول مختلفة الأحجام وعدد 8 أعمدة خشبية و7 مناسل و 30 عازل داخل الخط الرابط بين محطة الوردمه ومحطة زيدان بمنطقة الوسيطة بالبيضاء.

كما قامت فرق الخطوط الهوائية بإدارتي توزيع طبرق ودائرة توزيع شرق درنة باستبدال برج محروق وشد أسلاك لتفريعها بالكامل وإرجاع الكهرباء لعدد من منازل المواطنين بمنطقة الفتايح شرق درنة.

وأجرت فرقة الصيانة بدائرة التركيبات العامة طرابلس إصلاح أعطال لخطان هوائيان بمنطقة مسه بالجبل الأخضر، شملت فك وتركيب سلك نحاس عاري (ض.ع) بطول 1050m على خط الحنية وتعديل 4 أعمدة مائلة لمحطة هوائية، محول 200 كيلو فولت، وتثبيت الأعمدة والمحول بالصورة الصحيحة.

كما قامت إدارة الطوارئ والديزل بصيانة وتركيب مولد كهربائي داخل مستشفى انبخ بمنطقة انبخ العمارات بحي السلام بمدينة درنة، كما قامت فرقة الاختبارات التابعة لإدارة توزيع زليتن باختبار كوابل ضغط عالي على محطة ابريك بدر بمنطقة الوادي وسط درنة.

وقامت إدارة توزيع الجبل بصيانة ومعالجة خط 11 كيلو فولت بحي التفاح بمدينة البيضاء، حيث تم تركيب عدد 4 أعمدة وشدّ أسلاك لمسافة 1500 متر، والكشف على عدد 4 محولات هوائية وتم تشغيل جزء من الخط في انتظار تثبيت عدد من الأبراج الحديدية في أطراف الوادي ليتم استكمال الخط .

وأكّدت الشركة أن أعمال الصيانة والإصلاح مستمرة في المناطق المنكوبة لإعادة التيار الكهربائي إلى جميع المواطنين.