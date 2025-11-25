إنجاز نفطي.. شركة «الهروج» ترفع الإنتاج بمعدل 1000 برميل يومياً

في إطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية للمؤسسة الوطنية للنفط لرفع معدلات الإنتاج، نجحت شركة الهروج للعمليات النفطية في تشغيل البئر B-119 بحقل آمال بطاقة إنتاجية تصل إلى 1100 برميل يوميًا.

وجاء تشغيل البئر بعد استكمال أعمال الحفر حتى عمق 10,250 قدمًا خلال 45 يومًا، حيث أظهرت قراءات الطبقات ضعف النفاذية، ما استدعى تنفيذ عملية التكسير الهيدروليكي لتعزيز نفاذية الصخور ورفع القدرة الإنتاجية.

وبدأت الفرق الفنية بعدها بربط البئر على خط الإنتاج، مع تثبيت خط الغاز وخط النفط على فاصل الاختبار، ويعمل البئر بنظام الرفع الصناعي بالغاز لضمان استدامة الإنتاج.

وأكد المهندس محمد جاب الله، رئيس لجنة الإدارة، أن تشغيل البئر يمثل إضافة مهمة لقدرات شركة الهروج الإنتاجية ويعكس التزام جميع الإدارات الفنية بتنفيذ خطط المؤسسة الوطنية للنفط رغم التحديات الفنية واللوجستية، مشيدًا بالجهود المشتركة التي ساهمت في تحقيق هذا الإنجاز.

ويأتي تشغيل البئر B-119 في إطار جهود المؤسسة الوطنية للنفط لتعزيز الإنتاج الوطني وزيادة مساهمة حقول النفط في إمدادات الخام المحلية، وهو جزء من خطة استراتيجية تهدف إلى رفع الإنتاج من الحقول القائمة باستخدام تقنيات متقدمة مثل التكسير الهيدروليكي والرفع الصناعي بالغاز.

وتشكل هذه الإجراءات استجابة للتحديات المتعلقة بضعف نفاذية بعض الطبقات الصخرية، بهدف الحفاظ على استدامة الإنتاج وزيادة الكفاءة التشغيلية.

وشركة الهروج للعمليات النفطية تأسست ضمن برامج المؤسسة الوطنية للنفط لتعظيم إنتاج حقولها في المناطق الجنوبية والشرقية، ونجحت على مدار السنوات الماضية في تطوير حقول مثل آمال وبني وليد وإدخال تقنيات حديثة لتعزيز الإنتاج وتقليل الهدر النفطي.