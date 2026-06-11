إنجاز 90% بمحطة الزاوية.. مشروع لرفع كفاءة الإمداد بالمنطقة الغربية

تقترب محطة الزاوية جهد 66 ك.ف من الدخول إلى الخدمة، بعد أن وصلت نسبة الإنجاز في المشروع إلى نحو 90%، وفق ما أعلنته الشركة العامة للكهرباء.

وأوضحت الشركة أنه جرى استكمال ربط الخطوط بالشبكة الكهربائية بنجاح، في خطوة تمهّد لإجراء الاختبارات النهائية قبل التشغيل الفعلي للمحطة خلال الفترة المقبلة.

وبحسب الشركة، من المتوقع أن تسهم محطة الزاوية في تخفيف الأحمال عن محطتي أم الجداول وطريق المطار، بما يعزز استقرار الشبكة الكهربائية في المنطقة، ويرفع من جودة التغذية الكهربائية للمشتركين ضمن نطاقها الجغرافي.

وتأتي هذه الأعمال ضمن خطة الشركة العامة للكهرباء الهادفة إلى توسعة الشبكة الكهربائية ورفع كفاءتها، لمواكبة الطلب المتزايد على الطاقة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

هذا وتشهد الشبكة الكهربائية في ليبيا خلال السنوات الأخيرة مشاريع تطوير وصيانة وتوسعة تهدف إلى معالجة الاختناقات ورفع القدرة الإنتاجية والنقلية، خصوصاً في المناطق التي تشهد ضغطاً متزايداً على الاستهلاك، وذلك ضمن خطط تحسين الاستقرار العام للمنظومة الكهربائية في البلاد.