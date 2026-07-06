إنجلترا تحسم «المباراة المجنونة» أمام المكسيك وتتأهل لربع نهائي مونديال 2026

تأهل منتخب إنجلترا إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2026، بعد فوزه على منتخب المكسيك بنتيجة 3-2 في مباراة مثيرة أقيمت فجر الاثنين على ملعب أزتيكا، ضمن منافسات دور الـ16.

وشهدت المباراة انطلاقة قوية من المنتخب الإنجليزي الذي فرض أفضليته خلال الشوط الأول، حيث افتتح جود بيلينغهام التسجيل في الدقيقة 36 برأسية متقنة بعد عرضية من بوكايو ساكا، قبل أن يعود اللاعب نفسه ويضيف الهدف الثاني في الدقيقة 38 بعد تمريرة من هاري كين، ليمنح إنجلترا أفضلية مبكرة.

وقبل نهاية الشوط الأول، نجح منتخب المكسيك في تقليص الفارق عبر جوليان كوينونيس في الدقيقة 42، ليعيد المباراة إلى أجواء التنافس من جديد.

وفي الشوط الثاني، تلقى المنتخب الإنجليزي ضربة بعد طرد المدافع جاريل كوانساه في الدقيقة 54، ما منح المكسيك أفضلية عددية انعكست على مجريات اللعب. ورغم ذلك، تمكن هاري كين من تسجيل الهدف الثالث لإنجلترا من ركلة جزاء في الدقيقة 60.

واصل المنتخب المكسيكي ضغطه ونجح في تسجيل الهدف الثاني عبر راؤول خيمينيز من ركلة جزاء في الدقيقة 69، لتزداد الإثارة في الدقائق الأخيرة وسط محاولات مكسيكية مكثفة وتألق واضح للحارس الإنجليزي جوردان بيكفورد الذي تصدى لعدة فرص خطيرة.

وفي الوقت بدل الضائع، حافظت إنجلترا على تقدمها حتى صافرة النهاية، لتحسم بطاقة التأهل إلى ربع النهائي، حيث تلتقي منتخب النرويج في الدور المقبل.

تأتي هذه المواجهة ضمن الأدوار الإقصائية من كأس العالم 2026، حيث تشهد البطولة عادة مباريات عالية الندية والإثارة، خصوصًا في مراحل خروج المغلوب، مع اعتماد المنتخبات الكبرى على خبرة لاعبيها لحسم المواجهات الصعبة في اللحظات الحاسمة.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England advance to the final eight.#FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 6, 2026