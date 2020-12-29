إنجلترا.. عددا قياسياً للمرضى بكورونا في المستشفيات وسط انتشار السلالة الجديدة

السلطات الصحية البريطانية، أفادت أمس الاثنين، بتسجل أعلى عدد للمرضى بفيروس كورونا في مستشفيات إنجلترا، وذلك على خلفية انتشار السلالة الجديدة الأكثر عدوى.

وذكرت هيئة الصحة العامة في إنجلترا أن عدد المصابين في المستشفيات بلغ 20.4 ألف شخص، في ارتفاع كبير لهذا المؤشر الذي بلغ مستواه القياسي السابق في 12 أبريل حينما كان على نقطة 18.9 ألف مصاب.

وقال مدير هيئة الصحة العامة، إيفون دويل، تعليقا على هذه التطورات: “نسجل في الوقت الحالي مستوى عاليا جدا لنسبة انتشار فيروس كورونا، الأمر الذي يثير قلقا بالغا لدينا، لأن هناك عدد تجاوز القدرات الاتساعية للمستشفيات”.

وأعلنت وزارة الصحة البريطانية، في وقت سابق من الاثنين، تسجيل 41.3 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال اليوم الماضي ما يمثل حصيلة قياسية لهذا المؤشر.وفق ماذكرت قناة “روسيا اليوم”.

ورصدت المملكة المتحدة في الأسابيع الأخيرة انتشارا متسارعا للمرض في بعض مناطقها، وفي 14 ديسمبر أعلن وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، أن العلماء اكتشفوا سلالة جديدة من فيروس كورونا،

فيما ذكر رئيس الوزراء، بوريس جونسون، يوم 19 من هذا الشهر، أنها قد تكون أكثر عدوى بنسبة 70% حسب المعطيات الأولية، لكنه لفت إلى عدم وجود أي بيانات تشير إلى أن هذه السلالة تعد أكثر فتكا.