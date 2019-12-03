إندونيسيا.. انفجار بالقرب من قصر الرئاسة والشرطة تحقق في ملابساته

وقع انفجار، اليوم الثلاثاء، عند ساحة النصب التذكاري الوطني بالقرب من قصر الرئاسة في وسط العاصمة الإندونيسية جاكرتا، مما تسبب في إصابة مسؤولين عسكريين اثنين على الأقل.

وقال متحدث باسم الرئاسة إن الرئيس، جوكو ويدودو، لم يكن بالقصر وقت الانفجار.

وقال هاري كورنياوان، مدير شرطة وسط جاكرتا لموقع “ديتيك دوت كوم” الإندونيسي، إن انفجاراً وقع وإن التحقيق جارٍ في ملابساته.

وأكدت الشرطة أن الانفجار أدى إلى إصابة شخصين على الأقل. وأضافت أنه لم يتأكد على الفور سبب الانفجار.

وقال جاتوت إيدي برامونو، قائد شرطة جاكرتا، في مؤتمر صحافي أذاعه التلفزيون، إن الانفجار نجم عن قنبلة دخان فيما يبدو، وإن المصابين نُقلا إلى المستشفى.

ورداً على أسئلة الصحافيين، أوضح رئيس الشرطة أنه لا يوجد عنصر يمكن أن يشير إلى حصول هجوم.

وقال إيكو مارجيونو، قائد الجيش بمنطقة جاكرتا، إن المصابين كانا يجريان تدريبات في الساحة في ذلك الوقت.

وسُئل برامونو عما إذا كان الانفجار وقع نتيجة هجوم فأجاب: “لم نخلص إلى هذا، فما زلنا في طور التحقيق”.

ولم يتضح بعد ما إذا كان الانفجار نتيجة هجوم طائفي، لكن إندونيسيا تعاني منذ سنوات من تزايد نبرة التطرف.

وفي الشهر الماضي أصيب 6 أشخاص بعدما فجر طالب جامعي عمره 24 عاماً نفسه أمام مقر الشرطة بمدينة ميدان الإندونيسية.

وتم الربط بين الهجوم وجماعة “أنصار الدعوة” التي تستلهم نهجها من فكر تنظيم “داعش”، والمسؤولة عن سلسلة هجمات في أنحاء متفرقة من البلاد.